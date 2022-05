La Juventus studia il ritorno di Paul Pogba, ma non esclude altri colpi in entrata a centrocampo, soprattutto se in estate riuscirà a piazzare esuberi come Arthur e, soprattutto Ramsey. Si cercano profili giovani e di prospettiva, non solo in Italia ma anche all'estero e dalla Francia rimbalza una nuova indiscrezione: secondo L'Equipe, i bianconeri hanno messo gli occhi su Kouadio 'Manu' Koné del Borussia Monchengladbach, primi contatti e sfida alle big europee, se si considera che anche Atletico Madrid e Manchester United hanno mosso i primi passi per il classe 2001.



PIACEVA AL MILAN, ORA LA JUVE - Quello di Koné non è un nome nuovo per l'Italia, che già aveva 'sfiorato' a cavallo tra il 2020 e il 2021. All'epoca era un giocatore del Tolosa e il Milan aveva avuto più di un contatto, ma alla fine Manu scelse il Gladbach, che nel gennaio 2021 versò 7 milioni nelle casse del club francese, lasciandolo in prestito fino al termine della stagione. La prima stagione in Bundesliga è stata positiva, 27 presenze e due gol, e ora ha attirato l'interesse delle big europee. Anche della Juve, che studia il suo profilo.