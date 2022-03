Secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia il futuro di Mauro Icardi è un rebus tutto da sbrogliare perché la punta è in uscita dal PSG, ma si è enormemente svalutata al punto che nessun club è disposto né a pagare cifre elevate per lui, né a pensare di proporre al giocatore cifre anche soltanto vicine al suo attuale ingaggio. Servirà trovare un compromesso per una nuova avventura.