Il suo contratto scade nel giugno 2022 e il suo nome è stato ripetutamente accostato a club italiani nel corso delle ultime stagioni. Corentin Tolisso potrebbe lasciare il Bayern Monaco questa estate, dopo 4 anni non del tutto soddisfacenti. A causa soprattutto di diversi problemi fisici, l'ex calciatore del Lione ha trovato poca continuità durante la sua esperienza in Germania e il club bavarese ha fissato il prezzo.



Secondo quanto riporta L'Equipe, su Tolisso ci sono anche Inter e Napoli, alla ricerca di giocatori di esperienza e dal curriculum importante per completare i rispettivi reparti di centrocampo. Non sono tuttavia le uniche squadre interessate e, considerando anche l'alto ingaggio percepito dal giocatore, la valutazione di 20 milioni viene giudicata tuttora troppo alta.