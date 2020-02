Olivier Giroud e l'Inter, un affare che non si è fatto. Fino all'ultimo i nerazzurri, insieme alla Lazio, ci hanno provato per l'attaccante del Chelsea, ma non c'è stato niente da fare. E oggi, a RMC Sport, una fonte interna dei Blues, ha criticato aspramente la dirigenza interista, perché l'accordo, qualche settimana fa, era stato trovato: "L'atteggiamento dell'Inter nei confronti di Olivier Giroud è stato molto irrispettoso. Hanno fatto aspettare un giocatore che ha mostrato un comportamento esemplare e che aveva dato priorità all'Inter. Ora rimarrà con noi e, come al solito, giocherà più partite nella seconda metà di stagione perché ha una mentalità vincente, è un coraggioso. E andrà all'Europeo".