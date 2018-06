Si torna a parlare di Paulo Dybala in Francia. Secondo Paris United, portale sempre molto vicino all’ambiente PSG, ci sono contatti continui tra l’entourage dell’argentino e il club di Al-Khelaïfi. Mariano, fratello e agente di Paulo, ha incontrato più volte negli scorsi mesi il PSG (e non solo), l’ultima delle quali lo scorso marzo. Il club ha registrato la proposta da parte dell’entourage dell’argentino, che dopo l’arrivo di Thomas Tuchel sarebbe rimasto un obiettivo sensibile per i campioni di Francia, soprattutto in caso di partenza di Edinson Cavani.