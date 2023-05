Dopo aver sfiorato l'addio già la scorsa estate, quando la corte e i tanti milioni di euro messi sul piatto dalavevano fatto vacillare il centrocampista francese,. E con essa alla scadenza del contratto, prevista per il prossimo 30 giugno, quando un giocatore reduce dalla sua migliore annata di sempre sul piano delle prestazioni diventa la classica occasione di cui approfittare. In questo scenario che sta prendendo forma sono altri due gli attori, tutt'altro che secondari, da tenere in considerazione:, allenatore del Manchester United, e, madre e agente del calciatore juventino.- secondo quanto riferisce L'Equipe -per convincerlo a preferire questa destinazione ad altre,netti a stagione - superiore agli attuali 7,5 guadagnati dall'ex PSG alla Juventus -. All'epoca, l'operazione avrebbe comportato un ulteriore onere per le casse dello United, costretto a trattare pure coi bianconeri per l'acquisto del giocatore, mentre in questa circostanza l'unico investimento andrebbe operato per lo stipendio di Rabiot e le inevitabili commissioni.- Sotto questo punto di vista,- 11 gol stagionali e 4 assist, sino ad oggi -. Il Manchester United non è l'unico club all'orizzonte pronto ad approfittare di una sempre più probabile separazione tra Rabiot e la Juventus, a maggior ragione se dalla giustizia sportiva italiana o dalla Uefa dovesse arrivare uno stop alla partecipazione alle coppe europee per il 2023/2024, ma certamente quello che ha mosso ad oggi i passi più significativi. Si avvicina il finale di stagione e con esso il momento della verità: la Juve non perde le speranze in assoluto, ma oggi Rabiot è un po' più lontano da Torino.