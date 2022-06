Con la retrocessione in Ligue 2, nel Bordeaux potrebbero esserci diverse partenze durante questo mercato estivo. Tra i giocatori in uscita ci sarebbe anche Jean Onana, centrocampista centrale classe 2000: secondo L'Equipe, sul giocatore camerunense ci sarebbero in particolare il Milan e lo Schalke 04. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.