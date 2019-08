Nuova chance in panchina per Gennaro Gattuso. Dopo la Champions sfumata, per un punto, sulla panchina del Milan, il Nantes ha offerto un contratto all'ex rossonero. Lo scrive Presse-Océan, giornale della cittadina francese, con il club gialloverde che vuole il tecnico calabrese per sostituire Vahid Haliodzic, dimessosi nei giorni scorsi: Gattuso si è preso del tempo per decidere, con la risposta definitiva che verrà data entro 48 ore.



LE ALTERNATIVE - Gattuso è la prima scelta, con Walter Zenga e Luis Fernandez prime alternative.