Secondo il quotidiano francese L'Equipe, il Napoli sta lavorando sottotraccia per il ruolo di difensore centrale, per non farsi trovare impreparato in caso di partenza di Kalidou Koulibaly. Dalla Francia il nome forte è Abdou Diallo, forte e roccioso centrale difensivo francese del Mainz. Per il transalpino però c'è da battere la concorrenza di Olympique Marsiglia e Borussia Dortmund, per poi mettere sul piatto non meno di 20 milioni di euro.