Quando la clausola... si aggira. Nelle nuove mode del calciomercato c'è anche questo, Lucas Torreira è al centro di una trattativa con il Napoli e la sua clausola rescissoria da 25 milioni di euro è una tutela per la Sampdoria. Ma per l'uruguaiano il prezzo può essere anche più alto... ma vantaggioso per tutti. Il motivo? Un incastro simile a quello di Patrik Schick con la Roma un anno fa, proprio con la Samp di mezzo. Vi raccontiamo la strategia nel nostro video retroscena di questo weekend.