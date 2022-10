Il Milan sta lavorando al rinnovo del suo contratto con modifica della clausola rescissoria, ma sullo sfondo per Rafael Leao si sta muovendo il Paris Saint Germain. Secondo la stampa francese il club parigino ha confermato a Jorge Mendes di essere pronto a pagare la clausola da 150 milioni di euro presente nel suo attuale contratto se non rinnoverà l'accordo in scadenza 30 giugno 2024 e, di conseguenza, non toccando quella cifra.