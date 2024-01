Dalla Francia, il PSG punta Leao per giugno: l'aiuto di Mbappé e il fattore Campos

Redazione CM

Il Paris Saint Germain punta Rafael Leao per giugno: il club francese sta già lavorando al mercato estivo e ha messo in cima alla propria lista l'attaccante portoghese del Milan, autore fin qui di una stagione in chiaro-scuro come tutta la squadra rossonera, con soli 3 gol messi a segno. Lo stesso classe 1999 sarebbe già stato informato dell'interessa da parte del PSG.



IL FATTORE CAMPOS E L'AIUTO DI MBAPPE' - A portare avanti l'operazione un vecchio amico di Leao, ovvero quel Luis Campos, direttore sportivo della società parigina, che conosce bene il portoghese, visto è stato lui a portarlo al Lille nel 2018, quando era dirigente dei bretoni. Lo scorso giugno, il numero 10 ha rinnovato il contratto con il Milan fino 30 giugno 2028.



LA CLAUSOLA - All'interno dell'accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, che il PSG potrebbe tranquillamente pagare in caso di addio di Kylian Mbappé, diretto verso Madrid. In questo momento c’è nessuna trattativa tra le parti, ma presto potrebbero esserci contatti.