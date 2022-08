"Prenderemo un altro attaccante", aveva annunciato pochi giorni fa Christophe Galtier. Ed effettivamente il PSG si sta muovendo con grande intensità sul mercato delle punte, con una nuova candidatura importante: Marcus Rashford. A riportarlo è L'Equipe, che spiega come il giocatore del Manchester United sia ora la prima scelta, suggerito da Mbappé e capace di svariare su tutto il fronte d'attacco. Non solo, ci sarebbero anche stati primi contatti per valutare la fattibilità dell'operazione.