La staffetta, anche a sorpresa, tra Filipe Lucaè ormai già stata messa agli archivi. Il mercato della Juve dovrà proseguire sostanzialmente così: esce uno, entra un altro.(il Valencia non va oltre la copertura del 25% del suo stipendio monstre per ottenere il prestito),Qualcosa di molto simile a un'intesa di massima tra Juventus e Manchester United è stata raggiunta già da qualche giorno, alla Continassa si attendono di incassare circa 15 milioni di sterline (quasi 18 milioni di euro).– Un contatto diretto tra Erik Ten Haag e il calciatore ha visto Rabiot esprimere il gradimento al progetto United pur senza Champions. L'aspetto economico è però ben altra cosa, di quello si occupa mamma Veronique con agenti di fiducia. E la richiesta ha rallentato il furore in quel di Manchester:, uomo mercato del Manchester United, per portare avanti i dialoghi con l'entourage del giocatore e provare a ridurre la distanza. La trattativa prosegue, l'uomo chiamato a far posto a Paredes può davvero essere Rabiot.