Il Paris Saint-Germain rinuncia a Milan Skriniar e in casa Inter, in primis l'allenatore Simone Inzaghi, si può tirare un grande sospiro di sollievo. A spegnere i rumors delle ultime ore su un nuovo assalto da parte del club campione di Francia, col coinvolgimento in prima persona del presidente Nasser Al-Khelaifi, ci hanno pensato le più importanti testate transalpine.



Per L'Equipe e RMC Sport il PSG ha dovuto prendere atto dell'ennesimo rifiuto della proprietà nerazzurra a sedersi al tavolo delle trattative, anche alla luce del fatto che a Steven Zhang non è mai pervenuta la proposta irrinunciabile da almeno 80 milioni di euro.