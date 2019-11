Secondo quanto raccontato dal giornale francese 'L'Equipe', la Juve non avrebbe intenzione di perdere nella corsa a Kurzawa. La forte necessità dei bianconeri di portare a casa un terzino sinistro - in rosa c'è il solo Alex Sandro come esterno basso mancino di ruolo - starebbe infatti portando la Juventus sempre più vicino al cartellino del classe 1992. Il giocatore vorrebbe lasciare il Psg già a gennaio, magari provando a strappare ai bianconeri un vecchio obiettivo come Mattia De Sciglio. Che sia già tempo di uno 'swipe' di mercato? Staremo a vedere...