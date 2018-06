L'affare Malcom vede il Bordeaux in una situazione di attesa: il giocatore è fortemente voluto dall'Inter e viceversa, ma il club è bloccato dalle richieste dei Girondins che non vogliono inserire il diritto di riscatto tra un anno e vorrebbe incassare già quest'estate. Ma finché il suo trasferimento non sarà completato, secondo WebGirondins.fr, i francesi non potranno muoversi in campagna acquisti: la fine del Mondiale e l'arrivo eventuale di club inglesi potrebbero permettere di sbrogliare questa situazione.