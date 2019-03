L'Inter si muove in anticipo. Lo ha fatto per privare l'Atletico Madrid di una delle sue pedine più importanti nel ciclo vincente di Simeone; lo ha fatto per provare a strappare una prelazione su uno dei giovani di maggior talento del calcio italiano. E anche sul mercato delle giovani stelle europee il club nerazzurro non è intenzionato a farsi trovare impreparato. Che sia Godin, Barella o Corentin Louakima, la politica in casa Inter non cambia. Terzino destro classe 2003 di proprietà del Paris Saint Germain, secondo l'Equipe il suo nome è finito prepotentemente nel mirino degli osservatori del club di Corso Vittorio Emanuele, ingolositi dalle qualità del calciatore ma anche dall'opportunità economica dell'eventuale affare.



Soltanto ieri ha compiuto 16 anni e a breve si troverà di fronte al primo ma significativo bivio della sua carriera, decidere se firmare il primo contratto da professionista col suo attuale club o seguire le orme di tanti altri talenti in erba del PSG che, non solo per un miglior ingaggio, hanno preferito cercare fortuna altrove. Da Coman a Guendouzi, passando per Nzonzi, Augustin, Zagadou ed Edouard (senza contare Ikoné, Dembelé del Lione, Adli) sono tanti i prospetti cresciuti nel settore giovanile del club francese che recentemente hanno deciso di fare le valigie per cercare altrove l'opportunità di misurarsi in prima squadra. COME AURIER - La politica di infarcire la rosa di stelle di prima grandezza rischia di fare un'altra vittima, quel Louakima che ha dichiarato di ispirarsi all'ivoriano Serge Aurier, passato all'ombra della Tour Eiffel prima di trasferirsi al Tottenham: "E' un giocatore completo, sa difendere e attaccare. Io devo migliorare nei cross e negli uno contro uno con gli attaccanti avversari". Non solo Godin e Barella, l'Inter del futuro potrebbe passare anche dai piedi di Corentin Louakima.