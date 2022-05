Rinnovo a un passo tra il fuoriclasse francese Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain: dalla Francia sono sicuri, Le Parisien riporta dell'accordo molto vicino tra il PSG e l'attaccante classe 1998, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Contatti e discorsi positivi negli ultimi giorni tra le due parti in causa: il 23enne, autore di una grande stagione in Ligue 1 con la vittoria del campionato ma eliminato negli ottavi di Champions dal Real Madrid, sembrava indirizzato al trasferimento proprio alla Casa Blanca.



LE CIFRE - Il PSG ha fatto di tutto per trattenerlo, con una clamorosa proposta di rinnovo effettuata dal club di Al Khelaifi, dopo l'incontro tra la madre di Mbappé, lo stesso presidente e l'Emiro del Qatar a Doha: contratto di 2 anni più 1 di opzione, con stipendio da 50 milioni di euro come parte fissa e In aggiunta anche un "premio fedeltà" da 100 milioni di euro da spalmare sulla durata del nuovo contratto, con il totale di 250 milioni di euro sul piatto.