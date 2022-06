Attento Milan, il PSG irrompe su Renato Sanches. Secondo quanto riferito da Le 10 Sport, il club parigino ha già avviato i contatti con l'entourage del centrocampista portoghese ed è pronto a presentare un'offerta ufficiale al Lille. La concorrenza del PSG, che offrirebbe trenta milioni di euro per il cartellino del classe '97, mette pressione al club rossonero, ormai in trattativa da settimane con i francesi ma rallentati nel mercato dal passaggio societario da Elliott a RedBird. Sebbene i rossoneri abbiano già un accordo con Sanches, i ritardi e la distanza tra le parti non hanno consentito la chiusura di un affare che ora rischia di complicarsi seriamente.