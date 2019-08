Poco più di dieci giorni alla chiusura del calciomercato e fervono i lavoro per perfezionare gli ultimi colpi. In casa Milan, lo ha ribadito Maldini, la priorità sono le uscite: da Laxalt e Strinic ad André Silva, servono le cessioni per poter poi andare con decisione sugli obiettivi in entrata. Soprattutto in attacco, dove continua a tenere banco il nome di Angel Correa come nuova spalla di Piatek. L'argentino dell'Atletico Madrid, tuttavia, potrebbe non essere l'unico nome sul taccuino dei dirigenti rossoneri: dalla Francia arriva una nuova suggestione, Martin Terrier.



IDEA MILAN - Classe '97, punta centrale capace di adattarsi anche a giocare da attaccante esterno nel tridente, Terrier è stato una delle note più positive del Lione nella scorsa stagione, con 9 gol in 32 presenze di Ligue 1, un buon bottino per un giocatore partito alle spalle di Depay e Dembele. Ora, però, Terrier vuole più spazio e questo, secondo L'Equipe, può portarlo a spingere per un cambio d'aria. E qui, entra gioco il Milan: l'autorevole quotidiano transalpino infatti, evidenzia come i rossoneri siano una delle squadre ad aver manifestato interesse per l'attaccante (il ds Massara segue con attenzione il massimo campionato francese e il suo mercato), assieme al Nizza e allo Schalke 04. Da parte dell'OL non si registrano aperture alla cessione, ma a fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore: Terrier può lasciare il Lione, il Milan ci pensa.