Franck Ribery può restare in Serie A, ma potrebbe farlo con una maglia diversa da quella della Fiorentina. L'esperto fantasista è in scadenza con la Viola e, oltre al ritorno in Germania, spunta una nuova ipotesi per il suo futuro: secondo France Football infatti l'ad del Monza, Adriano Galliani, si è già mosso e tramite un intermediario ha contattato il giocatore a metà gennaio e può tornare alla carica nei prossimi mesi in caso di promozione in massima serie, puntando anche sull'amicizia con Boateng.