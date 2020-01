Ha del clamoroso quanto scritto oggi da L'Equipe in merito al caso-Icardi. Dopo i rumors dei giorni scorsi in cui l'attaccante argentino è stato anche accostato ad un possibile ritorno in Italia, ma non all'Inter bensì alla Juventus, il quotidiano francese ha chiarito la posizione contrattuale della punta. Il club parigino è certo di avere il pieno controllo sul futuro di Icardi che in caso di riscatto per 70 milioni di euro dall'Inter, non potrà opporsi in quanto il suo contratto è già stato firmato oltre il 2020.