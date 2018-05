Nel giorno in cui avrebbe dovuto annunciare la fine della propria carriera da calciatore, Gigi Buffon ha voluto stupire tutti, annunciando che, invece, potrebbe clamorosamente giocare ancora. Non alla Juventus, né in Italia, ma all'estero e non in un campionato "esotico", come possono essere la Mls americana o la Super League cinese. Lui si sente ancora competitivo e vuole lottare per il vertice, quindi - se continuerà - lo farà in un top club. In giro per l'Europa non sono tantissimi i club che rispondono a questo identikit e cercano un portiere, Real Madrid, Liverpool e Paris Saint-Germain su tutte. E proprio i francesi sembrano essere quelli più interessati al momento.



OFFERTA PSG - Secondo quanto scrive Le Parisien, infatti, il club della capitale francese ha già presentato la propria offerta a Buffon, prospettandogli un futuro in campo non solo per la prossima, ma per due stagioni. Un contratto biennale, che gli permetterebbe di giocare in un campionato di alto livello, anche se un gradino sotto a Premier League, Liga e Serie A, ma soprattutto gli darebbe l'occasione di continuare a inseguire il suo sogno, ovvero alzare quella Champions League che in carriera gli è sfuggita per tre volte, nel 2003, nel 2015 e lo scorso anno.



SFIDA AZZURRA - Da tempo il Psg è alla ricerca di un portiere di primo livello per la prossima stagione, viste le risposte altalenanti offerte nelle ultime stagioni da Areola e Trapp. Nel radar dei parigini è finito già dallo scorso anno anche un altro portiere azzurro, Gigio Donnarumma, la cui situazione al Milan è mese dopo mese più difficile.