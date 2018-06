Nonostante sia circolata la voce di un rinnovo di contratto in vista per Jordan Veretout con la Fiorentina, dalla Francia continuano ad emergere gli interessi dei club di Ligue 1 per il centrocampista viola. Tra questi c'è anche il Marsiglia che - secondo coeurmarseillais.fr - sta preparando un'offerta da 15 milioni di euro da recapitare alla Fiorentina per il centrocampista ex Nantes e Saint-Etienne.