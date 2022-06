Come riportato dal quotidiano francese Le Parisien, Renato Sanches non avrebbe ormai più alcun dubbio sul proprio futuro: niente Italia. Da mesi nel mirino del Milan, Sanches avrebbe deciso di restare in Francia per trasferirsi all'ombra della Tour Eiffel.



LA POSIZIONE DEL MILAN - Stando alla versione del quotidiano francese, il Psg avrebbe offerto 10 milioni di euro al Lille e un contratto triennale al centrocampista: non c'è ancora una risposta da parte del Lille, ma Campos non avrebbe alcuna intenzione di alzare l'offerta. Dall'altra parte, secondo le verifiche di Calciomercato.com, il Milan non ha ricevuto ancora nessuna comunicazione sulla volontà del giocatore di traferirsi al Psg.



DOVE ERAVAMO RIMASTI - Il Milan, ormai in trattativa da settimane con il club transalpino ma rallentato nella chiusura dell'affare dalla questione del passaggio societario da Elliott a RedBird, aveva un accordo con Sanches, da finalizzare. Al momento, la partita resta aperta.