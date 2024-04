Dalla Francia: Skriniar sta fallendo al Psg, possibile che venga rimpiazzato già in estate

, che ricordi... ma che fine ha fatto? Nell'esaltazione per l'avvicinarsi della festa Scudetto, sia essa lunedì o in seguito, i tifosi dell'più esterofili si saranno accorti che il difensore slovacco, dove si era trasferito a parametro zero alla fine della stagione 2022/23. Un inizio da titolare, rete al Milan nei gironi di Champions League, quindi un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori a lungo e, al rientro, il suo posto tra i titolari preso dal giovane brasiliano Lucas Beraldo, arrivato dal San Paolo. 26 presenze e 1 gol (quello menzionato sopra) lo score della stagione di Skriniar fino ad oggi.

Secondo L'Equipe, il tecnico Luis Enrique preferisce di gran lunga Beraldo per le sue doti di impostazione, mentre a Parigi molti sarebbero estremamente delusi dal rendimento di Skriniar sotto la Tour Eiffel. Va detto che l'ex Sampdoria non sarebbe l'unico ad aver destato questo giudizio negativo: con lui anche Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Ugarte, tutti pagati a peso d'oro a differenza sua.Si legge che è possibile che i pluricampioni di Francia cerchino sul mercato un rimpiazzo per Skriniar già nei prossimi mesi. Ma ad oggi nessuna decisione definitiva è stata ancora presa; il finale di stagione, per lui come per gli altri giocatori in odor di bocciatura, sarà fondamentale per via del turnover in campionato dettato dalla possibilità di arrivare fino in fondo in Champions League.