Tra le notizie negative degli ultimi mesi del Napoli c'è stata quella dell'infortunio subito da Kevin Malcuit. Il terzino francese ormai tre mesi fa è stato operato per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.



Il giocatore è in fase di recupero, ma c'è ancora bisogno di tempo per rivederlo in campo. Nel frattempo ecco sbucare una simpatica risposta da parte dello stesso Malcuit ad un tweet da parte di FrSerieA, un profilo di informazione francese inerente la Serie A.



Il messaggio recitava: "La stagione si è conclusa per Kevin Malcuit. Il Partenopei non lo hanno inserito nella lista per giocare in Serie A a causa del suo infortunio".



Ecco pronta, però, la risposta del terzino del Napoli: "Credete sia finita la stagione? Vedremo".