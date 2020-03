L'allerta Coronavirus continua a preoccupare il mondo del calcio in vista dei prossimi impegni. Non solo il caos calendari in Serie A, la UEFA è preoccupata anche per il ritorno degli ottavi di Champions League e sta valutando come procedere con le gare in programma: possibili novità anche per Juventus-Lione.



SPOSTAMENTO - Nel corso della riunione del comitato esecutivo dell'UEFA ad Amsterdam sono state esplorate varie possibilità: non solo quella di far disputare la gara a porte chiuse, secondo quanto riferito da RMC Sport la federazione europea prende in considerazione anche la possibilità di non far giocare Juve-Lione all'Allianz Stadium ma di spostarla su campo neutro al Sud Italia, dove il Covid-19 è al momento meno diffuso. Una soluzione sulla falsa riga di quanto accennato dal presidente dell'OL Aulas nei giorni scorsi: l'UEFA valuta l'evoluzione degli eventi di ora in ora, tutto può cambiare per Juve-Lione.