. A distanza ormai di due anni dalla sua ultima panchina al Real Madrid, Zizou non ha ancora trovato la sfida giusta per ripartire ma, secondo quanto riferisce in Francia RMC Sport,Sfumata la possibilità di diventare il nuovo ct della Francia alla luce della conferma dell'ex compagno di squadra alla Juventus e in nazionale Didier Deschamps fino al 2026, l'ex fantasista bianconero resta un allenatore molto ambito a livello internazionale. Come dimostra, già rifiutato in passato e, al termine dell'ennesima stagione al di sotto delle aspettative.- Secondo le informazioni raccolte nei giorni scorsi dall'Equipe,qualora da parte del diretto interessato arrivasse un segnale concreto di apertura e dalle ultime indiscrezioni trapela proprio la volontà di prendere in considerazione un progetto a lungo termine che risponda alle sue ambizioni. La novità a sorpresa, portata a galla dai colleghi di RMC Sport, è chee di puntare alla vittoria di un'altra Champions League - dopo le 4 conquistate al Real Madrid da giocatore e tecnico - grazie all'enorme disponibilità economica della proprietà del club. Zidane, che già nel 2021 fece un sondaggio per il dopo Allegri condotto dalla coppia Nedved-Paratici.- Le cose andarono diversamente e oggi, a distanza di due anni, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Nel pieno di una stagione che può regalare in teoria ancora grandi soddisfazioni soprattutto nelle due coppe per le quali è ancora in corsa - Coppa Italia ed Europa League -, sospesa tra la possibilità di ambire legittimamente (sulla base dei risultati raccolti sul campo) alla partecipazione alla Champions League della prossima stagione - col ritorno economico e la possibilità di programmare che ne conseguirebbe - e ilper il processo ancora aperto sul filone delle plusvalenze e per quello che potrebbe essere inaugurato nei mesi a venire sul fronte della manovra stipendi e delle partnership sospette con agenti e club italiani., almeno per la prossima annata, esiste ma, sempre secondo quanto raccolto da RMC Sport,E anche secondo quanto risulta a calciomercato.com,insediatasi dopo l'addio di Andrea Agnelli e l'azzeramento del precedente CdaTra le mille difficoltà di questa stagione, agli occhi del presidente Ferrero, del Chief Football Officer Calvo e del direttore generale Scanavino l'operato di Allegri è considerato soddisfacente. Anche se poi la palla e la decisione ultima spetteranno al prossimo direttore sportivo destinato a prendere il posto di Federico Cherubini e la cui ricerca, partita nei mesi scorsi, presto potrebbe subire l'accelerazione decisiva.