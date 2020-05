La Bundesliga vuole ripartire. Il 6 aprile sono riniziati gli allenamenti, non con la totalità del gruppo, e in questi giorni si stanno effettuando due serie di tamponi, per provare a dare il via libera agli allenamenti insieme. E nonostante i 10 casi di positività al coronavirus riscontrati, su 1.724 test, nella prima serie di tamponi (nella seconda serie, per ora, zero casi), a metà maggio, in Germania, il calcio può riprendere. Sì, perché secondo l’agenzia Reuters, in contatto con diverse fonti politiche, la Bundes può riprendere davvero il 15 maggio, perché si sarebbe trovato, ‘con grande probabilità’, l’accordo tra le parti.



RIUNIONE - Domani ci sarà una riunione tra i presidenti delle regioni e il governo, con la Cancelliera Angela Merkel che, la settimana scorsa, aveva dichiarato il 6 maggio come data per prendere una decisione sul calcio. Ferma dal 13 marzo, la Bundes prepara la ripartenza, rigorosamente a porte chiuse. E due mesi dopo gli stadi possono riabbracciare il calcio. Non il pubblico, ma il calcio sì.