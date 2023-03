Secondo la Bild, l'ex tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha perso il controllo sulla maggior parte dello spogliatoio nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg, quando ha fatto entrare la stella senegalese ex Liverpool Sadio Mané solo nei minuti finali. Mané ha criticato duramente la scelta di tenerlo fuori, e ha giocato dal 1' le due partite successive.



Questo ha fatto percepire a tutti una sorta di debolezza da parte del tecnico, che ha perso la presa sui suoi giocatori e non è riuscito a rimediare, inducendo la dirigenza a cambiare per non rischiare di veder collassare la stagione (il Bayern è ancora in corsa su tutti i fronti).