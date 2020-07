La Lazio continua a guardare in Germania in cerca di occasioni per rinforzare la squadra: Tare sta cercando giocatori che possano giocare la prossima Champions League. E, come riporta la Bild, il nome sul taccuino potrebbe essere Milos Veljkovic, difensore centrale del Werder Brema, in lotta per non retrocedere. Una sola partita: il Werder si gioca tutto con il Fortuna Dusseldorf.



MERCATO LAZIO - Il destino di Veljkovic - ma anche quello di Rashica, tra gli altri - è legato al match decisivo. Al Werder serve una vittoria, con la Lazio spettatrice interessata: su Veljkovic, svizzero naturalizzato serbo classe 1995, c'è anche l'Inter. Dopo Kumbulla, ennesimo duello in difesa tra Tare e Ausilio.