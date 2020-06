La 29esima giornata di Serie A si apre con i due anticipi scudetto-salvezza dello Stadio Olimpico di Torino e del Ferraris di Genova, tra Torino-Lazio e Genoa-Juventus. ​Calciomercato.com vi offre la moviola live degli episodi più dibattuti delle due sfide.



Torino-Lazio (ore 19.30): Massa di Imperia (Schenone - Longo/Abisso. Var: Nasca; Avar: Tegoni);



4' - Calcio di rigore fischiato al Torino per un fallo di mano di Immobile su girata di Nkoulou, arrivata su un errore di rinvio di Parolo. Giallo per l'attaccante biancoceleste che salterà la prossima gara contro il Milan, essendo in diffida. ​





Genoa - Juventus (ore 21.45): Calvarese di Teramo (Preti - Tolfo/Aureliano. Var: La Penna; Avar: Alassio)