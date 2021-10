Jan Age Fjortoft, ex giocatore norvegese, che conosce bene Erling Braut Haaland, dice la sua sul possibile passaggio dal Dortmund al Bayern Monaco dell'ex Salisburgo: "Non credo che Haaland e la sua famiglia sappiano nemmeno dove andrà l'anno prossimo. Il mondo del calcio sta cambiando. Tante cose lo influenzano... Ma ancora non sa dove giocherà la prossima stagione. Lui e la sua famiglia non cercano soldi, non l'hanno mai fatto. Dovesse andare al Bayern, Lewandowski si infurierebbe" le parole alla Bild.