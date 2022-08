e la controversa sconfitta per mano dello Spezia. Chissà se le due capocciate degli udinesi Becao e Masina hanno fatto suonare un piccolo campanello d'allarme nella testa di Stefano Pioli, ma rimane il fatto cheAlle spalle dei titolari Kalulu e Tomori rimangono due alternative valide come Kjaer - sul quale pesano però le incognite relative al pieno recupero dal grave infortunio al ginocchio - e Gabbia, ma- Dalla Germania rimbalzano nuovi rumors sule assolutamente non intenzionato a prolungare il contratto in essere. Una mossa che ha costretto il club tedesco a prendere in considerazione l'idea di privarsi con un anno di anticipo di uno dei punti di riferimento della squadra trionfatrice nell'ultima edizione di Europa League, senza poter reclamare una cifra particolarmente elevata. E tra le società pronte ad approfittare del rapporto non più idilliaco tra N'Dicka e l'Eintracht ci sono i rossoneri., mentre le relazioni del Milan col club tedesco sono eccellenti, dai tempi delle operazioni André Silva, Rebic ed Hauge.- Una tavola apparentemente apparecchiata per regalare a Pioli un rinforzo di spessore e prospettiva per il reparto arretrato, maper spuntare condizioni economiche più vantaggiose. Ecco perchèdel Paris Saint-Germain. Esubero di lusso per il quale i rossoneri sono disposti a muoversi con la formula del prestito con diritto di riscatto e sulla quale i campioni di Francia hanno opposto sin qui resistenza premendo per strappare l'obbligo. Più defilato invece il nome di, nonostante i ripetuti contatti col suo agente e la disponibilità del Tottenham a trovargli una sistemazione che gli consenta di giocare con maggiore continuità. Anche in questo caso la condizione dell'obbligo posta dagli Spurs ha leggermente raffreddato l'interesse del Milan.