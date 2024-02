Dalla Germania: il Milan offre 40 milioni per Sesko, l'idea del Lipsia e la clausola

Redazione CM

Il Milan guarda al presente, con un occhio al futuro. Non è un mistero che, vista e considerata la stagione rossonera fino ad ora, con l'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia e l'obiettivo scudetto ormai difficilmente raggiungibile, i pensieri della dirigenza siano già proiettati alla prossima estate, con una vera e propria rivoluzione che si prospetta in quel di Milanello, a partire dalla guida tecnica, con il nome di Antonio Conte che nelle ultime ore è molto caldo per il Diavolo, fino alla scelta del nuovo numero 9, investimento ormai non più prorogabile, a causa dell'età avanzata di Olivier Giroud e la discontinuità di Luka Jovic.



L'OFFERTA E LA CLAUSOLA - Arrivano importanti aggiornamenti dalla Germania, proprio relativamente alla questione centravanti e all'interesse del Milan per Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003 dell'RB Lipsia, da tempo nel mirino dei rossoneri. La Bild riporta infatti che il club di Via Aldo Rossi ha offerto 40 milioni di euro al club della Red Bull per il 21enne, che piace anche agli inglesi dell’Arsenal e che ha una clausola di rescissione da 50 milioni di euro nel suo contratto in scadenza del 2028.