La notizia arriva dalla Germania, e la fonte è attendibile: la Juventus è sulle tracce di Ramy Bensebaini, e potrebbe concludere l'affare. I bianconeri, considerato lo scarso rendimento di Alex Sandro e la carenza di alternative nel ruolo, hanno individuato nel classe 1995 del Borussia Monchengladbach un obiettivo, insieme ad Alejandro Grimaldo del Benfica, per il quale però Max Allegri non è entusiasta.



IN SCADENZA - Bensebaini è in scadenza con il 'Gladbach a giugno 2023. La Juve, che ha già utilizzato i due slot per extracomunicati in questa stagione (Kostic e Paredes), potrebbe bloccare il giocatore a gennaio (il valore si aggira sui 6 milioni di euro) e poi tesserarlo la prossima estate. Oppure, se non si trovasse un accordo con il club tedesco, Bensebaini potrebbe diventare bianconero a parametro zero a giugno.