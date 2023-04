Il terzino del Bayern Monaco Noussair Mazraoui, arrivato la scorsa estate in Baviera a parametro zero dall'Ajax, potrebbe già salutare la squadra tedesca nella prossima sessione di mercato, visto il poco spazio che sta trovando in Germania. Il giocatore marocchino ha parlato al quotidiano Abendzeitung, esternando la sua frustrazione: “Sono deluso dalla mia situazione attuale. Ho iniziato qui prima del Mondiale, ora sono in forma, ma non ho minuti per giocare, non sono nemmeno la seconda o la terza scelta. È troppo presto per parlare del mio futuro, ma così non va bene”. Parole che hanno cadere gli occhi della dirigenza bianconera sul giocatore, che come riporta il giornale tedesco, sarebbe pronta all'affondo per portarlo a Torino.