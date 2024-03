Dalla Germania: Juventus su Goretzka, è un'idea per giugno

Federico Zanon

C'è anche la Juventus sulle tracce di Leon Goretzka. Il centrocampista 29enne del Bayern Monaco, dopo l'Europeo in casa con la Germania, potrebbe cambiare aria, nonostante un contratto in scadenza nel 2026 e non esclude un'esperienza all'estero. A confermarlo il diretto interessato in un'intervista concessa ad Abendzeitung: "Ritirarmi al Bayern o fare un'esperienza fuori dalla Germania? Entrambe le opzioni sono possibili, compresa la fine della mia carriera allo Schalke 04. Ma è ancora troppo presto per rispondere a questa domanda. La mia attenzione è concentrata al 100% sui prossimi mesi con il Bayern e sugli Europei con la nazionale"



AUF WIEDERSEHEN BAYERN MONACO - Secondo quanto scrive la Bild l'opzione addio è molto credibile. Goretzka considera chiusa la sua avventura con l'FC Hollywood (il soprannome dei campioni tedeschi), cerca nuovi stimoli e aspetta la chiamata giusta. La Premier League è la sua priorità (piace a Chelsea, Manchester United e West Ham) ma la Juve è sempre la Juve, è un'idea affascinante.



MISSIONE A ROMA - Secondo quanto scrive Kicker lo scorso 14 febbraio gli scout bianconeri erano sugli spalti dell'Olimpico di Roma per osservarlo da vicino durante la sfida di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. Goretzka è un giocatore che piace, anche se al momento, per questione di costi, non è considerato una prima scelta.



CHE STIPENDIO - Oltre al costo del cartellino, superiore ai 40 milioni di euro, c'è da considerare l'ingaggio, al momento fuori portata per i club italiani, Juventus compresa. L'ex Schalke guadagna, secondo quanto scrive la Bild, 17 milioni di euro lordi all'anno.