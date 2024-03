Il sogno di imporsi in Premier League con la maglia del Manchester United è già svanito per Amrabat. Il centrocampista marocchino non ha saputo valorizzare l’investimento fatto dai Red Devils che avevano pagato ben 9 milioni per il prestito alla Fiorentina ma che ora hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni (più 5 di bonus ). Sofyane paga un rendimento ben al di sotto delle aspettative tanto che negli ultimi due mesi non è stato più impiegato dal primo minuto dal tecnico ten Hag.



MILAN TIEPIDO - Per la Fiorentina l’operazione Amrabat resta positiva anche se dovesse saltare un incasso importante. Il centrocampista marocchino tornerà a Firenze solo di passaggio perché ormai il suo ciclo in viola può considerarsi concluso. Per caratteristiche potrebbe rispondere al centrocampista che il Milan cercherà sul mercato la prossima estate ma allo stato attuale il club rossonero sta facendo valutazioni su altri profili e quindi questo tipo di opzione può considerarsi abbastanza fredda.



JUVE INTERESSATA - Amrabat torna in Italia ma potrebbe giocare con un club diverso rispetto alla Fiorentina. Ci pensa la Juventus dove ha in Giuntoli un suo grande estimatore. Le valutazioni vertono principalmente sul come impostare la trattativa: il club bianconero sarebbe propenso a un prestito ma in questo caso Amrabat dovrebbe prima rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025. Un’altra strada porta a uno scambio con Arthur che in viola sta facendo bene ma ha un ingaggio molto pesante per le casse della Fiorentina. Amrabat, dal canto suo, sarebbe aperto alla soluzione Juventus, un primo fattore per provare ad aprire un dialogo tra i due club nel prossimo mercato estivo.