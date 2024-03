Dalla Germania: non solo il Milan, anche Juve e Inter in pressing su Zrikzee

Non c'è solo il Milan fra i club fortemente interessati a Joshua Zirkzee. L'attaccante del Bologna e per cui il Bayern Monaco vanta un diritto di riacquisto da 40 milioni, è al centro del mercato con diverse società, anche italiane, pronte a dare battaglia ai rossoneri che invece da tempo si sono mosse per lui.



Secondo quanto riportato da Sky Germania, infatti, il club bavarese ad oggi non è interessato ad esercitare il diritto di riacquisto e si accontenterebbe della percentuale sulla futura rivendita (altra clausola inserita negli accordi) generata dal Bologna.



Zirkzee piace a tanti e, come detto, oltre al Milan ci sono altri due club italiani in prima linea per lui. Si tratta della Juventus e dell'Inter che non vogliono farsi trovare impreparate nel caso di addio di uno degli attuali attaccanti a disposizione rispettivamente di Allegri e Inzaghi.