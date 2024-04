Che fine ha fatto? Ighli Vannucchi: dal no al Milan e la Uefa con l'Empoli alla leggenda del fantasista pescatore

L'appuntamento odierno della rubricaè dedicato ad, nell'accezione più caratteristica di questo termine: un calciatore di umili origini, un lavoratore semplice, che partendo dal nulla è riuscito a farsi conoscere per il modo di stare in campo, le reti decisive e la capacità costante di stupire il pubblico, con le giocate o con le parole.è sicuramente il prototipo di questo tipo di calciatore:

- Nato nel 1977, si dedica al pallone sin da bambino: presto in famiglia si accorgono che il ragazzo ci sa fare, tanto da iniziare la propria carriera a soli 8 anni, nelle giovanili della squadra pratese dell', dove rimane fino a 14 anni, quando si trasferisce nel. A 16 poi il grande salto nella, dove esordisce a 19 anni in Serie B, dimostrando subito di essere già pronto per questo tipo di palcoscenici; nella stagione successiva, con 35 presenze e 2 reti, ènella serie cadetta. Il ruolo di Ighli è atipico: si tratta infatti del, in un periodo storico nel quale però il ruolo del fantasista è spesso trascurato e costretto dagli allenatori, che impongono compiti difensivi a giocatori ai quali dovrebbe essere concesso solo di inventare. Fortunatamente, l'allora presidente dellaAniellonon è uno di questi: stregato da Vannucchi, nel 1998 lo acquista, assieme a Marco Rossi. Nonostante una squadra che comprendeva giocatori del calibro die un allenatore come, il club amaranto non riesce ad ottenere la salvezza. La stagione seguente Vannucchi è protagonista del buon campionato dei campani in B, realizzando 8 reti, prima di essere acquistato dalnella finestra di gennaio. Sulla laguna resta solo un anno, entrando però nel cuore dei tifosi: lo aspetta infatti, nel quale si sarebbe probabilmente 'bruciato'.

- Con i toscani infatti disputa, felice e protagonista in una piccola squadra, totalizzandol e diventando una: i tifosi toscani si innamorano di quel giocatore con i capelli lunghi e i piedi d'oro, che porta l'Empoli al raggiungimento di un obiettivo storico, come la. Nel mezzo una breve esperienza a, dove però non si ambienta e gioca poco., e nella fantastica stagione 2006/2007, con il suo mentore Gigii come tecnico, chiude il campionato al, record assoluto per la società toscana, qualificandosi alla Coppa UEFA: tuttavia l'esperienza europea per la squadra toscana dura solo 2 partite, eliminata dallo Zurigo.

- Nel 2010 Vannucchi si svincola dall'Empoli e approda a: in Lega Pro segna 7 gol in 39 presenze, portando i liguri alla storica, un traguardo mai raggiunto da nessun'altra squadra italiana. Ciò che però esplica al meglio ilè il suo momentaneo passaggio, tra l'avventura empolese e quella spezzina, al, squadra lucchese di terza serie amatoriale:Sceglie di rinnovare con lo Spezia e passa alla, allora in Lega Pro: con il club di Chiavari torna a segnare 5 reti in campionato, venendo eliminato dal Lecce nei playoff promozione, nei quali timbra il cartellino con una magistrale punizione, il suo marchio di fabbrica. Ma Ighli ha ancora voglia di stupire: passa alnel 2013 eA cinque giornate dal termine però rescinde il contratto, e l'anno seguente si accasa alin Eccellenza, prima di rescindere anche con loro, probabilmente non essendo più in grado di reggere l'ingombrante impegno calcistico.

- In pochi si ricordano che Vannucchi fu grande, in una squadra fortissima che aveva ini le punte di diamante., anche se nel 2007 ci andò vicino: ma allora i rivali si chiamavano Del Piero e Totti. Attualmente segue poco il calcio, preferendo giocarlo: è rimasto molto affezionato ad Empoli e al modo di lavorare della società azzurra, "serio, sereno e con la grande capacità di investire sul vivaio",.

- Oggi Ighli, grazie alla quale ha viaggiato molto e continua a divertirsi come un bambino. In seguito alla visibilità del calcio ha anche conosciuto persone importanti nel mondo della pesca, oltre ad. Inoltre porta avanti anche ilper esaltare coloro che hanno fatto della semplicità e dell' 'ignoranza', nel senso bonario del termine, la propria Stella Polare: nessun testimonial poteva essere più adatto, perché Vannucchi è stato in grado di regalare a tutti coloro che lo hanno potuto conoscere come giocatore o come persona momenti di puro godimento ed esaltazione.@AleDigio89