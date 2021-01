e risolvere in parte l'annoso problema della mancanza di qualità in mezzo al campo. Dalla Germania e precisamente dalla Bild rimbalzano nuovi rumors circa, in scadenza di contratto a giugno 2022 e alla ricerca di un maggiore minutaggio alla luce dell'inamovibile titolarità della coppia composta da Kimmich e Goretzka.- Il calciatore franceseanche a causa dei soliti problemi fisici, che lo terranno fuori dall'impegno di Bundesliga contro lo Schalke 04 e anche dal prossimo Mondiale per Club. Madal punto di vista economico degli ultimi 20-25 anni e la necessità di ridurre i costi si sta facendo impellente.e tra questi rientra proprio Tolisso.- L'ex calciatore del Lione, accostato nei mesi scorsi anche all'Inter, è un calciatore gradito pure al Paris Saint-Germain ma, secondo i colleghi della Bild,, tornato a settembre in Germania in prestito per ritrovare, in teoria, quella continuità di rendimento smarrita in bianconero. A onor del vero,. Al momento si tratta solo di un'ipotesi, ma i prossimi giorni potrebbero regalare novità in un senso o nell'altro.