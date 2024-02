Dalla Germania, un amico di Zidane: 'Tornerebbe alla Juve di corsa'

Zinedine Zidane non allena da tanto tempo dopo i grandissimi successi ottenuti con il Real Madrid, ma il suo nome continua ad essere accostato a tante panchine come, ad esempio, quelle di Juventus e Bayern Monaco in vista della prossima stagione. Intervistato da Sport 1 in Germania un confidente stretto dell'ex fantasista francese, ha confermato che Zizou accetterebbe volentieri solo queste due realtà.



"Zidane tornerebbe alla Juve anche a piedi e allenerebbe soltanto i bianconeri, la nazionale francese o il Bayern Monaco. Di certo non vuole andare in Inghilterra. Lui vede il Bayern come il Real Madrid: un'istituzione".