Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco ex Juventus e accostato nuovamente ai bianconeri in queste ore, rischia 10 anni di carcere per una rissa in discoteca: il cileno è chiamato a giudizio a Monaco per "lesioni corporali", assieme al fratello Sandrino.



I FATTI - Il 31enne era rimasto coinvolto in una rissa in discoteca lo scorso settembre e la procura di Monaco, secondo quanto riporta la stampa tedesca, ne ha richiesto il rinvio a giudizio: se colpevole, potrebbe essere condannato fino a 10 anni di prigione. Nell'occasione il cileno era assieme al fratello per festeggiare la vittoria sul Mainz: secondo la Bild, Vidal, ubriaco, avrebbe importunato diversi ospiti del locale dopo essere salito su un tavolo. Il comportamento del giocatore del Bayern sarebbe stata la miccia che ha portato all'intervento della security e quindi alla rissa.