Ilè a un passo dal vincere la sua primadella storia. Il vantaggio sulè di 10 punti, le Aspirine sono imbattute in tutte le competizioni conrisultati fantastici frutto di un lavoro perfetto in panchina., il condottiero di questa squadra, èin questo momento. Parlano di lui in Spagna, in Inghilterra e, ovviamente in Germania. Xabi intanto lavora e pensa al presente, ma anche a un futuro che non si discosterà troppo dall'attualità. I media tedeschi infatti sono convinti che l'ex Real e Liverpool resterà al Bayer, rifiutando la corte dei top club che l'hanno contattato in giro per l'Europa. Del basco ha parlato anche l'amministratore delegato del Bayer, Fernando, a Marca: "a pieno ritmo.". Dichiarazioni importanti che lasciano grosse speranze ai tifosi del Leverkusen che già temevano di dover salutare il proprio allenatore.

Il cambio di rotta sul futuro dell'ex centrocampista pare essere evidente anche leggendo le parole di Uli, presidente onorario dela Das Erste. “”, ha chiosato. Le speranze insomma stanno via via svanendo e, come riporta Kicker, se non dovesse arrivare ad Alonso, il club bavarese avrebbe pronta un'alternativa di lusso.I direttori sportivi Maxe Christophstanno vagliando diverse piste e quella che sta prendendo quota, più dell'ipotesi Roberto, e certamente più delle opzioni Antonio, Josée Zinedine, già scartate, porta a un ex obiettivo del. Stiamo parlando di Ralf. L'attualeera già stato a un passo dal Bayern nele accetterebbe di buon grado

La permanenza sempre più probabile di Xabi Alonso al Bayer porterebbe anche l'altra grande candidata al basco, il, a dover fare scelte diverse per il post. E in Inghilterra parlano insistentemente di un'idea Ruben, attuale allenatore dello