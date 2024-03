Ilè a un passo dal vincere la sua primadella storia. Il vantaggio sulè di 10 punti, le Aspirine sono imbattute in tutte le competizioni conrisultati fantastici frutto di un lavoro perfetto in panchina., il condottiero di questa squadra, èin questo momento. Parlano di lui in Spagna, in Inghilterra e, ovviamente in Germania. A parlare oggi però è stato lui stesso e l'ha fatto in conferenza stampa, per. L'ex Real e Liverpool ha comunicato che, rifiutando dunque la corte dei top club che l'hanno contattato in giro per l'Europa.

. Voglio continuare ad aiutare il club, i giocatori nel loro sviluppo., mi sono preso del tempo e sono sicuro della mia scelta. Arriviamo da una stagione ricca di impegni, durante la quale ci sono state anche moltissime speculazioni in merito al mio futuro. Per questo motivoLa scorsa settimana ho avuto un incontro con la dirigenza del club per capire quale fosse la decisione da prendere. E la decisione è quella di. Ho analizzato tutto e ho capito che. Ho sempre sentito grande supporto e c'è grande partecipazione nel lavoro da parte di tutti i reparti della società. I tifosi poi ci hanno dato un grande supporto, anche lo scorso anno quando abbiamo avuto momento di difficoltà. E oggi lo fanno supportandoci nel dare tutto quello che possiamo dare. Mi ero dato una deadline per decidere ed era la scorsa settimana, è una questione di rispetto.ha detto. Del basco aveva parlato in precedenza anche l'amministratore delegato del Bayer, Fernando, a Marca: "Ha un contratto fino al 2026 e stiamo programmando con lui la prossima stagione a pieno ritmo.", parole che sembravano già una prima conferma della permanenza al club.

La scelta di Xabi va dunque nell'ordine della. Il miracolo Leverkusen, una squadra presa nei bassifondi della classifica nella passata stagione e portata a primeggiare ovunque in questa, gli fornisce unapressoché infinita in un ambiente in cui è ormai padrone di tutte le scelte della società.. Le lusinghe di Bayern e Liverpool hanno di certo tentato lo spagnolo che però,che allora potrebbe salutaree affidare la gestione delle sue tante stelle a uno che stella lo è stato anche in campo e più recentemente del nostro Carletto.

Il cambio di rotta sul futuro dell'ex centrocampista era stato anticipato dalle parole di Uli, presidente onorario dela Das Erste. “”, ha chiosato. Come riporta Kicker, il club bavarese era già all'opera per scovare qualche alternativa di lusso.I direttori sportivi Maxe Christophstanno vagliando diverse piste e quella che sta prendendo quota, più dell'ipotesi Roberto, e certamente più delle opzioni Antonio, Josée Zinedine, già scartate, porta a un ex obiettivo del. Stiamo parlando di Ralf. L'attualeera già stato a un passo dal Bayern nele accetterebbe di buon grado

