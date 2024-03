Dalla Germania: Xabi Alonso lascerebbe il Bayer Leverkusen solo per un club. E non è il Liverpool...

S'infittisce il mistero sul futuro di Xabi Alonso. L'allenatore basco sta portando il Bayer Leverkusen a compiere la migliore stagione della propria storia: le Aspirine sono in netto vantaggio in Bundesliga e sono anche tra le favorite per vincere la Coppa di Germania e l'Europa League. Un ruolino di marcia intonso che sta accendendo i riflettori sulla sua guida tecnica: Xabi piace a tutti ed è un nome spendibile per la panchina di tutte le big europee.



FUTURO - Cosa farà allora Xabi Alonso? Secondo Sky Sports De, qualora lo spagnolo decidesse di lasciare il Bayer Leverkusen quest'estate, lo farebbe solo per firmare con il Bayern Munich. In Germania infatti sono convinti che la scelta cadrebbe sui bavaresi, a dispetto del Liverpool, due squadre in cui ha militato da giocatore.