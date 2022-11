sarà il direttore tecnico delper almeno altri due anni,E pensare che fino a pochi mesi faa fine luglio Vagnati era stato protagonista diall’esterno dell’hotel che ospitava la squadra granata nel ritiro estivo di Waidring, in Austria, che ben presto ha fatto il giro del mondo per via di un video realizzato di nascosto da uno degli ospiti dell’albergo. Nella concitazione della lite, il dt si era anche lasciato scappare un insulto che sembrava riferito aIn quel momento il futuro dell’uomo mercato granata sembrava destinato a essere lontano dal Torino, nche si è ora conclusa con le firme sul contratto., dopo che negli ultimi anni al Torino si sono registrati numerosi cambi sia a livello di dirigenza che alla guida della squadra. Certo il video di quella lite estiva ha fatto riflettere, e molto, il presidente granata sul futuro del suo dirigente maDa parte di Vagnati non può che esserci soddisfazione nell’essere arrivato al rinnovo del contratto, lo stesso dt dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato, parlando del proprio futuro, si augurava di poter restare in granata: “. Sono una persona che dorme poco la notte per trovare dalle soluzioni, voglio cercare di fare qualcosa di importante per questa società e per il presidente che ha messo tanti soldi nel Torino”. Un desiderio che ora si è realizzato e che certifica la pace dopo la bufera di quest’estate.